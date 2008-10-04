Ситуація в Палестині змінилася на краще

Ситуація в Палестині помітно змінилася на краще. Про це перед зустріччю з керівництвом Ізраїлю заявив міністр закордонних справ Франції Бернар Кушнер.

"Я бачив, як сильно змінилася ситуація. Це відбулося не тільки завдяки зусиллям палестинського уряду, а й завдяки відродженню довіри між палестинцями", - сказав Б.Кушнер після поїздки до палестинського міста Дженін, яке тривалий час було опорним пунктом бойовиків руху "Хамас".

Б.Кушнер також запевнив палестинських лідерів у повній підтримці з боку Європейського союзу в питаннях створення незалежної палестинської держави, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Associated Press. На спільній прес-конференції президент Палестини Махмуд Аббас подякував міністрові закордонних справ Франції за його роль у вирішенні проблеми близькосхідного мирного врегулювання.

5 жовтня ц.р. Б.Кушнер проведе переговори з виконуючим обов`язки прем`єр-міністра Ізраїлю Ехудом Ольмертом і лідером правлячої партії "Кадіма" Ціпі Лівні.

Утім, керівництво Ізраїлю скептично ставиться до успіхів адміністрації М.Аббаса з відновлення єдності Палестини, а ізраїльські військові регулярно завдають ударів по сектору Газу, що знаходиться в руках бойовиків руху "Хамас". Сутички на кордоні помітно ускладнюють процес мирного врегулювання.