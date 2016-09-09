В Австрії пред'явлені звинувачення ймовірним співучасникам терактів в Парижі

Як повідомив Бі-бі-сі прокурор Зальцбурга, 26-річний громадянин Марокко і 40-річний громадянин Алжиру підозрюються в наданні допомоги нападникам на французьку столицю. Їх імена не називаються.

Обом висунуто звинувачення у зв'язках із екстремістським угрупованням "Ісламська держава".

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За даними австрійських слідчих, іноземці допомагали нападникам у зборі інформації та у налагодженні контактів. Обидва були арештовані в грудні минулого року на території міграційного центру.

Головний обвинувачений в організації масових вбивств у Франції - Салех Абдеслам - у четвер в третій раз постав перед судом у Парижі і знову відмовився відповідати на питання суддів.

Його адвокат повідомив журналістам, що Абдеслам скористався своїм правом зберігати мовчання.