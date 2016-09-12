Прем'єр-міністр Франції попередив про майбутні теракти в країні

Про це повідомляє Слон з посиланням на Europe 1.

«Будуть нові атаки, будуть невинні жертви. Частина моєї ролі – донести правду до французького народу», – сказав він.

Читайте такожПідозрювані в підготовці нападу в Парижі пов'язані з ісламістами – прокурор Франції

Вальс нагадав, що під наглядом поліції і спецслужб Франції знаходяться 15 тисяч потенційних радикалів. Він також розповів, що за тиждень вдалося запобігти як мінімум двом терактам, за даними ЗМІ, вибух планувався у основі Ейфелевої вежі.

Так прем'єр-міністр прокоментував пропозицію колишнього глави республіки Ніколя Саркозі, який нещодавно знову заявив про президентські амбіції, створити спеціальні суди і в'язниці для підозрюваних терористів.

Вальс ідею Саркозі розкритикував, вважаючи, що це буде суперечити законодавству. При цьому глава уряду визнав, що будуть нові атаки і безневинні жертви ісламістів.