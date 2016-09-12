Понад півмільйона каталонців вийшли на вулиці на підтримку незалежності від Іспанії

За даними поліції, в марші в Барселоні взяли участь 540 тисяч осіб. Менш масштабні акції на підтримку незалежності пройшли також ще в чотирьох містах Каталонії, пише Бі-Бі-Сі.

Глава провінції Карлес Пучдемонт закликав співгромадян підтримати вимоги про перетворення Каталонії в незалежну державу.

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Іспанія послідовно противиться будь-яким спробам провести референдум з питання про відокремлення Каталонії.

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Останнім часом виникли розбіжності між основною політичною фракцією сепаратистів в парламенті Каталонії і її радикальними союзниками з лівої партії "Кандидати народної єдності".

Карлесу Пучдемонту, який зайняв свій пост в січні цього року, потрібно пройти процедуру винесення вотуму довіри парламентом 28 вересня.

Він виступає за переговори з урядом Іспанії з питання про незалежність Каталонії, але не раз натякав, що Каталонія може оголосити про свою незалежність в односторонньому порядку.

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Коли в листопаді 2014 року каталонські націоналісти провели в провінції неофіційний референдум, на підтримку незалежності висловилися 80% виборців.

У неділю відзначалася "Діада" - день пам'яті подій 1714 року, коли Барселона впала в ході Війни за іспанську спадщину.

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Основні політичні партії Іспанії, що не в змозі сформувати новий уряд після двох парламентських виборів з грудня минулого року, не проявляють симпатій до вимог каталонців.

У Каталонії проживає 7,5 мільйонів людей, що складає 16% населення Іспанії; частка провінції у ВВП країни становить майже 19%.