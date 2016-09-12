У Туреччині біля адміністративної будівлі прогримів вибух: десятки постраждалих (відео)
12:44, 12 вересня 2016Світ
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У турецькому місті Ван стався потужний вибух, постраждали щонайменше 11 людей.
В результаті вибуху постраждали щонайменше 11 осіб / скріншот
Про це повідомляє телеканал CNN Turk.
Як повідомляє DHA, замінована машина вибухнула в двохстах метрах від будівлі адміністрації провінції. Недалеко від епіцентру вибуху розташована також будівля місцевого відділення правлячої Партії справедливості і розвитку.
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Внаслідок інциденту постраждали розташовані поруч будинки, у них вибито скло. Про загиблих поки інформації немає, на місце події прибули машини швидкої допомоги.
У провінції Ван активно діє заборонена в Туреччині Робоча партія Курдистану.
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