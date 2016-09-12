У Туреччині біля адміністративної будівлі прогримів вибух: десятки постраждалих (відео)

Про це повідомляє телеканал CNN Turk.

Як повідомляє DHA, замінована машина вибухнула в двохстах метрах від будівлі адміністрації провінції. Недалеко від епіцентру вибуху розташована також будівля місцевого відділення правлячої Партії справедливості і розвитку.

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Внаслідок інциденту постраждали розташовані поруч будинки, у них вибито скло. Про загиблих поки інформації немає, на місце події прибули машини швидкої допомоги.

У провінції Ван активно діє заборонена в Туреччині Робоча партія Курдистану.