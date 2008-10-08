РБ ООН закликав застосувати військові кораблі і авіацію проти піратів

Нову жорстку резолюцію, спрямовану на вжиття конкретних заходів проти піратів біля берегів Сомалі, ухвалила одностайно у вівторок Рада безпеки ООН.

На відміну від попередньої резолюції, проголосованої в червні, яка лише дозволяла державам застосовувати силу для боротьби з піратами, нинішній документ прямо закликає країни використовувати військовий флот і авіацію для боротьби з морським розбоєм в акваторії біля берегів Африканського Рогу.

"Рада Безпеки закликає всі держави, зацікавлені в безпеці морських операцій, брати активну участь в боротьбі з піратством проти судів у відкритому морі біля узбережжя Сомалі, зокрема, шляхом розгортання військових кораблів і військової авіації, відповідно до міжнародного права", - наголошується в резолюції Ради Безпеки.

РБ ООН також "закликає всі держави, чиї військові кораблі і військова авіація діють у відкритому морі і в повітряному просторі біля узбережжя Сомалі, застосувати відповідно до міжнародного права... всі необхідні засоби для припинення актів піратства".

У документі наголошується важливість співпраці між державами та тимчасовим перехідним урядом Сомалі відповідно до попередніх рішень РБ, які передбачають отримання згоди властей Сомалі на проведення операцій проти піратів.