Керрі: нинішнє перемир'я може бути останнім шансом досягти миру в Сирії

Про це заявив держсекретар США Джон Керрі, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

За його словами, повідомлення, що надходять із Сирії говорять про те, що рівень насильства пішов на спад після оголошення перемир'я, однак про його ефективність говорити ще рано.

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"Безумовно, будуть з'являтися повідомлення про порушення [перемир'я] в різних місцях, однак так відбувається практично при будь-якому перемир'ї", - зазначив Керрі.

Держсекретар також додав, що США і Росія можуть дозволити уряду президента Башара Асада наносити удари по позиціях джихадстській угруповання "Фронт ан-Нусра", на яку перемир'я не поширюється.

Один з жителів Алеппо повідомив Бі-бі-сі, що обстріл міста в понеділок увечері припинилися, а в небі більше не видно військових літаків.