У Сирії офіційно набув чинності режим припинення бойових дій

Як повідомляє Радіо Свобода, у разі, якщо цей режим протримається тиждень, США і Росія мають почати скоординовані повітряні удари проти екстремістських угруповань, яких перемир’я не стосується.

Йдеться в першу чергу про угруповання "Ісламська держава", а також про угруповання "Джабгат Фатах аш-Шам" (його іноді називають його старою назвою "Джабгат ан-Нусра"). Воно є запеклим супротивником і "Ісламської держави", і режиму президента Сирії Башара аль-Асада і воює на обох фронтах пліч-о-пліч із іншими силами сирійської опозиції і повстанців, але через його джигадистську ідеологію визнане терористичним.

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Зауважується, що урядові сили Сирії, вірні урядові Асада, заявили, що протягом тижня будуть дотримуватися "режиму тиші", але залишають за собою право на відповідь у разі порушень.

Більшість повстанських груп теж дали знати, що мають намір дотриматися перемир’я. Значним винятком стало повстанське об’єднання "Ахрар аш-Шам", що об’єднує досить радикальні ісламські групи і теж визнане терористичним у Сирії й Росії, але не вважається терористичним у США.

Внаслідок громадянської війни в Сирії, що триває від весни 2011 року, за оцінками ООН, загинуло понад чверть мільйона людей, понад 11 мільйонів стали вимушеними переселенцями чи біженцями.