Ющенко: Україна та Італія мають активізувати міжпарламентські зв’язки

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що Україна та Італія мають активізувати міжпарламентські зв’язки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави, про це він сказав сьогодні у Римі на зустрічі з головою Палати депутатів Парламенту Італії Джанфранко ФІНІ.

Президент наголосив, що розвиток співробітництва між парламентами України та Італії, безумовно, «є невід`ємним і принципово важливим чинником двостороннього політичного діалогу». Відтак, зазначив він, обом сторонам слід подбати про активізацію контактів між вищими законодавчими органами України та Італії. У цьому контексті В.ЮЩЕНКО звернув увагу на значний потенціал вже створених у наших парламентах відповідних груп дружби.

Говорячи про проблеми українських трудових мігрантів в Італії, Президент наголосив: Україна вдячна за належне ставлення офіційного Риму до наших громадян, водночас ми бачимо своїм обов`язком забезпечити їх належний соціальний захист.

Торкаючись теми визнання міжнародною спільнотою Голодомору в Україні, глава держави привітав рішення низки регіональних та міських рад Італії про визнання Великого Голоду 1932-1933 років геноцидом українського народу. «Для нас це має велике значення», - підкреслив він. Президент висловив сподівання, що Палата депутатів Парламенту Італії ухвалить рішення про вшанування пам`яті жертв Голодомору.

Зі свого боку, Дж.ФІНІ запевнив, що Палата депутатів парламенту Італії сформує свою позицію на підтвердження цієї трагічної сторінки української історії.

Він визнав, що Україна належить до європейської спільноти, що підтверджено результатами саміту Україна-ЄС, який відбувся у вересні цього року. Відповідно до них, наступним кроком євроінтеграційного курсу України стане підписання угоди про асоціацію.

Говорячи про євроатлантичний курс нашої держави, Президент подякував італійській стороні за позицію щодо українського питання під час саміту НАТО в Румунії.

Також під час зустрічі Дж.ФІНІ прийняв запрошення Президента відвідати Україну.