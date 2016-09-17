Лідери ЄС розробляють план оновлення Євросоюзу після Brexit

Про це повідомляє Русская служба BBC.

"У Братиславі ми домовилися в найближчі місяці запропонувати нашим громадянам наше бачення привабливої моделі Євросоюзу, якиму вони можуть довіряти і який може підтримувати", - йдеться в так званій Братиславській декларації, прийнятій за підсумками саміту.

Передбачається, що дорожня карта розвитку ЄС буде затверджена на зустрічі лідерів блоку в березні наступного року в Римі.

"Незважаючи на те, що одна з країн вирішила вийти зі складу ЄС, Євросоюз залишається для нас незамінним", - йдеться в тексті декларації.

За словами канцлера Німеччини Ангели Меркель, особливу увагу в дорожній карті буде приділено проблемі стримування нелегальної міграції та посилення співпраці у сфері безпеки.

"Ми дуже конкретно обговорили, що потрібно зробити для вирішення таких проблем, як міграція... Нам усім доведеться піти на компроміси", - зазначила Меркель.

Раніше Меркель назвала ситуацію, в якій опинився ЄС після виходу Британії, "критичною".

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Президент Європейської ради Дональд Туск підкреслив, що одна з головних цілей лідерів країн ЄС - не допустити неконтрольований потік мігрантів, який спостерігався у минулому році.

У той же час прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що учасникам неформального саміту не вдалося внести зміни в міграційну політику ЄС, яку він назвав "саморуйнівною і наївною".

Вперше саміт ЄС пройшов без участі Британії, жителі якої проголосували на референдумі за вихід з об'єднаної Європи.