Вибух у центрі Нью-Йорка: десятки постраждалих

Про це повідомляє Fox5.

Повідомляється, що інцидент стався в районі Челсі на Манхеттені, біля станції метро "23-я вулиця", між шостою і сьомою авеню. На фотографіях видно, що на місце прибули кілька машин швидкої допомоги та пожежної служби.

Читайте такожПрем'єр-міністр Франції попередив про майбутні теракти в країні

За даними агентства Reuters, в пожежній службі Нью-Йорка підтвердили, що мало місце вибуховий пристрій, також повідомляється про декількох потерпілих.

Згодом стало відомо про 25 потерпілих в результаті події.

У Twitter контртерористичного підрозділу Нью-Йоркської поліції повідомляється, що поліцейські відреагували на вибух.