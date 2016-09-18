Вибух у центрі Нью-Йорка: десятки постраждалих
В центрі Нью-Йорка стався вибух, на місце прибувають автомобілі швидкої допомоги, пожежної служби та поліції.
Про це повідомляє Fox5.
Повідомляється, що інцидент стався в районі Челсі на Манхеттені, біля станції метро "23-я вулиця", між шостою і сьомою авеню. На фотографіях видно, що на місце прибули кілька машин швидкої допомоги та пожежної служби.
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За даними агентства Reuters, в пожежній службі Нью-Йорка підтвердили, що мало місце вибуховий пристрій, також повідомляється про декількох потерпілих.
Згодом стало відомо про 25 потерпілих в результаті події.
У Twitter контртерористичного підрозділу Нью-Йоркської поліції повідомляється, що поліцейські відреагували на вибух.
A raw video of the situation in #Chelsea just after the #explosion. I just run outside the street of 23td & 7th. pic.twitter.com/iYEq7EKteP— Danilo Gabrielli (@DaniloGabrielli) 18 сентября 2016 г.