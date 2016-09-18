Через вибух у Нью-Йорку постраждали 29 осіб (фото, відео)

Про це повідомляє телеканал NBC.

Зазначається, що поки ніхто не затриманий у зв'язку з інцидентом.

За словами мера Нью-Йорка Білла де Блазіо, "на даний момент немає ніяких доказів, що інцидент пов'язаний з тероризмом". Де Блазіо додав, що поки немає ніякої загрози для Нью-Йорка від будь-якої терористичної організації.

При цьому він підкреслив, що розслідування перебуває на ранній стадії, але те, що трапилося є "навмисним актом".

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Точної інформації про природу вибуху поки немає. Поліція заявила, що вибух стався усередині великого сміттєвого бака. При цьому начальник поліції Нью-Йорка Джеймс О'Ніл, який також виступив перед журналістами з де Блазіо зазначив, що вибух, як вважається, стався на вулиці.

Наголошується, що при обстеженні району в декількох кварталах - на 27-ій вулиці між 6-й і 7-й авеню було знайдено можливий "вторинний вибуховий пристрій" у вигляді скороварки з проводами і мобільним телефоном, однак те, що це дійсно вибуховий пристрій, також не підтверджено.

Нагадаємо, вибух стався в нью-йоркському районі Челсі на Манхеттені на 23-ій вулиці між 6-й і 7-й авеню 17 вересня близько 20:30 за місцевим часом.