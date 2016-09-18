США і Норвегія виділять 58 мільйонів доларів на розмінування Колумбії
23:37, 18 вересня 2016Світ
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США і Норвегія пообіцяли виділити мільйони доларів уряду Колумбії в рамках програми зі знищення мін, що залишилися в різних регіонах країни після багаторічного конфлікту влади з повстанцями.
Представник ФАРК, Колумбія / REUTERS
На зустрічі в Нью-Йорку держсекретар Джон Керрі заявив, що США виділять Колумбії на ці цілі 36 млн доларів, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.
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Норвегія, одна з країн-спостерігачів за дотриманням умов мирних угод, досягнутих минулого місяця між колумбійським урядом і повстанцями ФАРК, готова надати ще 22 млн доларів.
У більшості муніципалітетів Колумбії досі залишаються великі мінні поля.
По площі замінованих територій Колумбія - друга країна в світі після Афганістану.
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