Президент Киргизії скасував візит в ООН через проблеми з серцем

Про це повідомляється на офіційному сайті президента.

"В Туреччині - на шляху прямування з Бішкека в Нью-Йорк, де делегація Киргизької Республіки планувала здійснити пересадку в аеропорту ім. Ататюрка, президент Киргизької Республіки Алмазбек Атамбаєв відчув нездужання, у зв'язку з чим йому було проведено первинне медичне обстеження", - сказано в повідомленні.

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Лікарі вирішили, що президенту необхідно термінове медичне обстеження. "За попередніми висновками лікарів, у глави держави виявлені симптоми проблем з серцем", - відзначили в прес-службі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня в Узбекистані офіційно оголосили про смерть президента Іслама Карімова.