Європейський Союз прийняв заявку Боснії і Герцеговини на членство.

Як повідомляє Deutsche Welle, Рада Європейського Союзу у вівторок, 20 вересня, у своєму висновку щодо заявки Боснії і Герцеговини на членство в ЄС підтвердила, що "майбутнє Західних Балкан у Європейському Союзі".

У документі наголошено, що прогрес кожної держави на шляху до ЄС залежить від її індивідуальних зусиль, спрямованих на те, щоб відповідати критеріям для вступу, а також дотримуватись процесу стабілізації та асоціації, який проходять країни, що висловили бажання приєднатися до ЄС.

Європейська Комісія тепер визначить, чи відповідає Боснія і Герцеговина критеріям, щоб отримати статус держави-кандидата на членство - цей процес займе близько року. ЄК також визначить, яким критеріям країні слід буде відповідати, щоб набути повноцінного членства, що, як очікується, буде складним процесом для Сараєва.

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ЄК, зокрема, оцінить економіку країни, дотримання у ній прав людини і принципів верховенства права, а також інших зобов'язань, які беруть на себе країни-члени.

Прем'єр-міністр Боснії і Герцеговини Деніс Звіздіч заявив, що прийняття Євросоюзом заявки його країни стало "історичним моментом для європейського шляху і європейського майбутнього" Боснії і Герцеговини.

"Це справді одна з найкращих новин для Боснії і Герцеговини, особливо для молодих людей", - зазначив він.

Нагадаємо, у лютому 2016 року Боснія і Герцеговина подала заявку на членство в ЄС, проте спочатку Сербська автономія у складі країни відмовилась виконувати основні умови Брюсселя. Внаслідок тиску з боку ЄС у липні 2016 року Сербська автономія погодилась на умови ЄС, що дозволило Раді міністрів закордонних справ ЄС розглянути заявку Боснії і Герцеговини у вівторок, 20 вересня.

Як відомо, невирішені суперечки часів війни постійно перешкоджали необхідним реформам в країні та призвели до відставання Боснії від своїх балканських сусідів на шляху європейської інтеграції.