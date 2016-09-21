Герой фільму "Сутінки" розлучив пару Джолі і Пітта в музеї мадам Тюссо
18:29, 21 вересня 2016Світ
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Лондонський Музей мадам Тюссо розділив воскові фігури американських акторів Анджеліни Джолі і Бреда Пітта.
Музей мадам Тюссо «розділив» воскові фігури Джолі і Пітта / twitter.com/MadameTussauds
Про це повідомляє Reuters.
Як заявили в музеї, вони швидко відреагували на новини про розлучення знаменитої голлівудської пари, відобразивши це у своїй експозиції.
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Воскові фігури Джолі і Пітта були представлені в 2013 році, зазначив представник музею.
За його словами, статуя Джолі розташована поруч з восковою фігурою Ніколь Кідман, а статуя Пітта - з восковою фігурою Моргана Фрімана.
Судячи з фото з Twitter музею, між «копіями» Джолі і Пітта поставили воскову статую Роберта Паттінсона.
Нагадаємо, після двох років офіційного шлюбу і одинадцяти років відносин Джолі заявила, що йде і просить дати їй опіку над шістьма дітьми.
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