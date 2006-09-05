У центрі Москви горить готель

У центрі російської столиці горить готель. Як повідомили РБК в протипожежній службі Москви, сигнал про займання у 4-поверховій будівлі готелю, який розташований в Дурасовському провулку, надійшов приблизно о 7:30 за київським часом. За даними пожежників, на одному з поверхів спостерігають сильне задимлення. Площа займання встановлюється. Інформація про потерпілих не надходила. Постояльців готелю евакуйовано.