Скандал у Польщі: президент і прем'єр не поділили спецлітак до Брюсселя

У Польщі триває політичний скандал: пізно увечері у вівторок канцелярія прем`єр-міністра країни Дональда Туска відмовила президентові Леху Качинському в можливості скористатися державним спецлітаком для поїздки на саміт ЄС в Брюсселі. Уряд не дає президентові скористатися урядовим літаком тому, що це приватна поїздка глави держави, заявив журналістам керівник канцелярії прем`єр-міністра Томаш Арабський.

Прем`єр Туск вже знаходиться в Брюсселі. Глава уряду Польщі прилетів на саміт ЄС на спецлітаку. Передбачалося, що саме цей літак повернеться назад до Варшави і в середу вранці знову вилетить до Брюсселя разом з президентом Польщі.

У свою чергу, Лех Качинський пообіцяв, що буде присутній на зустрічі. "Я поїду (до Брюсселя), ймовірно, на літаку, оскільки я не вмію літати", - пояснив він журналістам.

Крім того, делегація Польщі, як виявилось, має в своєму розпорядженні тільки три ідентифікатори для членів національної делегації: пропуск до зали засідань на саміт ЄС мали прем`єр-міністр, глава МЗС і міністр фінансів.

Дональд Туск неодноразово заявляв, що не хоче бачити президента країни Леха Качинського на саміті ЄС в Брюсселі. "Скажу жорстко - нам не потрібен президент (на саміті Євросоюзу). У нас з паном президентом разючі відмінності в поглядах на різні питання. Тому ми зробили кроки, щоб польська делегація виглядала на саміті ЄС як єдина команда", - заявив він.

"Не я приймаю рішення про плани президента. Я відповідно до конституції ухвалюю рішення про склад урядової делегації, яка тут (на саміті ЄС) працюватиме. Не знаю, що робитиме (у Брюсселі) в цей час президент", - сказав Туск.

Минулого тижня, вказавши, що на саміті обговорюватимуться перш за все енергетичні і кліматичні проблеми, Туск пояснював, що "колишня діяльність пана президента не свідчить про те, що він почувається впевнено в цих питаннях - і я тут ще дуже делікатно висловлююся".

Проте у результаті президент Польщі Лех Качинський все одно одержав акредитацію на саміт ЄС в Брюсселі, повідомляє польська радіостанція Radio ZET. А вся країна вже декілька днів обговорює питання про те, хто буде главою делегації на саміті ЄС.

Колишній глава уряду Польщі в 2001-2004 роках Лешек Міллер, коментуючи непорозуміння між нинішнім президентом і прем`єром, заявив, що обидва поводяться несерйозно і не доросли до своїх посад.

"Президент якось вирішить проблему і так чи інакше дістанеться до Брюсселя", - вважає Міллер. "Можливо з делегацією Литви, наприклад, у її складі", - пожартував екс-прем`єр.

Міллер нагадав, що у понеділок відбулася зустріч Качинського і Туска, на якій начебто всі проблеми були вирішені. За його словами, найголовніше - у діючого глави держави може виникнути проблема з тим, як потрапити в зал засідань на саміті ЄС.

"Питання в тому, чи дадуть четвертий ідентифікатор (що не прийнято на подібного роду зустрічах у верхах). В іншому випадку президент повинен буде запозичити ідентифікатор у прем`єра або у когось з міністрів", - сказав Міллер.

Раніше, нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський також просив президента Качинського утриматися від участі в саміті ЄС в Брюсселі. "Пане президент, я благаю Вас, стоячи на колінах: відмовтеся! Утримайтеся від поїздки! Не ослабляйте позицію нашої країни на цьому важливому саміті!" - сказав Сікорський, виступаючи на польському радіо.

За словами Сікорського, у зв`язку з тим, що центральною темою саміту стане фінансова криза в Європі, в Брюсселі Польщу представлятимуть прем`єр-міністр і міністр фінансів Ян Ростовський. "У нас є прем`єр-міністр, який розбирається в економіці, і міністр фінансів, який є визнаним в Європі фахівцем з макроекономіки", - підкреслив Сікорський.

Подібні конфлікти стали останнім часом частим явищем у відносинах між президентом і главою зовнішньополітичного відомства Польщі.

Так, напередодні Сікорський, посилаючись на джерело в президентському палаці, заявив, що президент нібито вважає його "російським агентом". Про це пише польська газета Wyborcza.

Коментуючи цю інформацію в ефірі польської телепередачі Kawa na lawe (Кава на столику), Качинський назвав це вигадками і відбувся жартами, сказавши, що, можливо, вважає Сікорського "марсіанином".

Пізніше президент розповів журналістам про те, що, на його думку, польська зовнішня політика на Сході "здійснюється більшою мірою людьми, які закінчили московську школу дипломатії, - МДІМВ, і це видно на кожному кроці".

Качинський підкреслив, що йдеться не про Сікорського, а про інших дипломатів, проте не назвав їх прізвищ. Ці люди з МДІМВ, які працюють у польському МЗС, "сьогодні мають там величезний вплив", - додав президент.

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