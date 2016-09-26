Постпред США в ООН назвала варварством дії Росії в Сирії

Про це вона заявила в ході екстреного засідання Ради Безпеки ООН по Сирії, пише Російська служба BBC.

"Те, що підтримує і робить Росія, - це не боротьба з терористами, це варварство", - сказала Пауер .

За її словами, врегулювання сирійського конфлікту неможливо, поки Москва налаштована на продовження війни.

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"Замість того, щоб добиватися миру, Росія і Асад ведуть війну. Замість того, щоб допомогти у доставці життєво необхідної допомоги мирним громадянам, Росія і Ассад бомблять колони гуманітарної допомоги, лікарні і тих, хто поспішає надати першу допомогу нужденним", - заявила Пауер.

Нагадаємо, США, Великобританія і Франція ініціювали скликання екстреного засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації в Сирії. Зазначається, що на засіданні буде обговорено загострення ситуації в Алеппо.

Як повідомляв УНІАН, гуманітарний конвой ООН і сирійського Червоного півмісяця потрапив під авіаудару в провінції Алеппо. Літаки розбомбили 18 з 31 вантажівки з медикаментами, пшеницею і зимовим одягом.

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Заступник генсека ООН з гуманітарних питань Стівен О'Брайан заявив, що якщо "жорстокий напад" буде визнано умисним, його прирівняють до військового злочину.

Перед цим командування армії Асада заявило, що виходить з оголошеного 12 вересня угоди про припинення вогню в районі міста Алеппо, яке було досягнуто після довгих російсько-американських переговорів.