У Мексиканській затоці понад добу гасили палаючий танкер з паливом
06:08, 26 вересня 2016Світ
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Вогнеборці за 30 годин погасили пожежу на танкері, що перевозив тони бензину та дизпалива у Мексиканській затоці.
REUTERS
Про це повідомляє ТСН.
Вибух на кораблі стався у суботу, а загасили вогонь в ніч на понеділок, 26 вересня. Танкером володіє державна нафтова компанія.
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REUTERS
Танкер перевозив 80 000 барелів дизельного палива і 70 000 барелів бензину, але представники компанії запевняють, що подвійний корпус човна знижує ризик розливу нафти.
Причини вибуху наразі з'ясовуються.
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