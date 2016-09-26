У Мексиканській затоці понад добу гасили палаючий танкер з паливом

Вогнеборці за 30 годин погасили пожежу на танкері, що перевозив тони бензину та дизпалива у Мексиканській затоці.

Про це повідомляє ТСН. Вибух на кораблі стався у суботу, а загасили вогонь в ніч на понеділок, 26 вересня. Танкером володіє державна нафтова компанія. Читайте такожПожежу на російському танкері в Каспійському морі ліквідовано (відео) Танкер перевозив 80 000 барелів дизельного палива і 70 000 барелів бензину, але представники компанії запевняють, що подвійний корпус човна знижує ризик розливу нафти. Причини вибуху наразі з'ясовуються.

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