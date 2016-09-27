Пентагон за п'ять років направить $108 мільярдів на модернізацію ядерної зброї
Міністр оборони США Еш Картер заявив, що Пентагон витратить 108 мільярдів доларів протягом п'яти років на модернізацію ядерної зброї.
Про це повідомляє Дождь з посиланням на ABC News.
Картер зазначив, що незважаючи на закінчення холодної війни, ядерна зброя необхідна для стримування Росії та інших потенційних агресорів. Він звинуватив Росію в "бряцанні ядерною зброєю", а КНДР - у провокаціях, пов'язаних з ядерною зброєю і балістичними ракетами.
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"На сьогодні найбільш ймовірне застосування ядерної зброї - це не масивний ядерний обмін в стилі класичної холодної війни, а швидше нерозумне звернення до більш дрібних, але все-таки небачено страшних атак, наприклад, від Росії або Північної Кореї", - зазначив Картер.
За словами глави Пентагону, США протягом наступних 5 років планують витратити 108 мільярдів доларів на модернізацію і підтримку ядерної зброї.
"Різноманітний і динамічний спектр ядерних загроз все ще існує", - сказав він, зазначивши, що у зв'язку з цим США потрібно прискорити свій план з модернізації ядерної зброї.
Раніше УНІАН повідомляв, що Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію, в якій закликала всі держави без зволікання приєднатися до Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ).