Конгрес США подолав вето Обами на позови до Саудівської Аравії

За ухвалення закону проголосували 348 осіб, проти — 76, передає Медуза з посиланням на Reuters.

За кілька годин до цього за скасування президентського вето проголосував Сенат. Ініціативу підтримали 97 осіб. Проти висловився лише лідер демократів у Сенаті Гаррі Рід.

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Для подолання вето були необхідні голоси двох третин конгресменів.

Як зазначає Reuters, це перший випадок подолання вето президента за весь час, що Барак Обама займає посаду президента. До цього він застосував право вето на прийняті Конгресом закони 11 разів.

Закон передбачає зняття з іноземного уряду імунітету від переслідування в американському суді, коли він підозрюється в причетності до скоєння терактів на території США. За чинним законодавством імунітету позбавлені лише держави, офіційно визнані спонсорами тероризму.

Як повідомляв УНІАН, президент США Барак Обама заблокував законопроект, який, зокрема, дозволяв сім'ям загиблих під час теракту 11 вересня 2001 року подати позови до Саудівської Аравії.