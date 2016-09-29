Бойовики "Ісламської держави" втратили контрль над нафтовими свердловинами в Іраку

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву міністерства нафти, передає LB.ua.

Сунітські угруповання були витіснені з Ширкатe американськими військами при підтримці армії Іраку. Минулого місяця ІДІЛ втратило нафтове родовище Кайара, коли урядові сили йшли в наступ на північ, щоб повернути під свій контроль Мосул - найбільше місто, яке контролюють бойовики.

"Втративши прибуток від нафти, ІДІЛ доведеться знайти інше фінансування, наприклад, підвищення податків і штрафів в районах, які ще знаходяться під контролем ісламістів", - сказав чиновник служби безпеки Іраку Мутанна Джбара.

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Повідомляється, що іракські сили поки не повернули собі нафтове родовище Наджма недалеко від Кайара, але його видобувні свердловини більше не доступні для бойовиків через урядові наступальні й повітряні удари.

Раніше сили міжнародної коаліції знищили нафтову інфраструктуру ІДІЛ в районі міст Абу-Камаль і Дей-ез-Зор в Сирії.