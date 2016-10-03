Путін вимагає від США компенсувати збитки РФ від санкцій в обмін на утилізацію плутонію

Припинену Москвою 3 жовтня угоду між РФ і США про утилізацію плутонію може бути відновлено, якщо американська сторона виконає кілька умов. Про це йдеться у законопроекті, опублікованому в базі даних Держдуми, пише "Слон".

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Як випливає з документа, президент РФ може поновити дію договору, якщо Вашингтон скасує закон Сергія Магнітського, скасує всі санкції проти Росії, а також компенсує втрати Росії від цих санкцій, у тому числі "втрати від введення вимушених контрсанкцій щодо Сполучених Штатів Америки".

Як повідомлялося, в понеділок був опублікований указ, згідно з яким дія угоди про утилізацію плутонію припиняється "у зв'язку з докорінною зміною обставин, з виникненням загрози стратегічній стабільності в результаті недружніх дій Сполучених Штатів Америки щодо Російської Федерації і нездатності Сполучених Штатів Америки забезпечити виконання прийнятих зобов'язань з утилізації надлишкового збройного плутонію в відповідності з міжнародними договорами, а також виходячи з необхідності вжити невідкладних заходів щодо захисту безпеки Російської Федерації".