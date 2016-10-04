В результаті вибуху на весіллі в Сирії загинули понад 20 осіб
03:08, 04 жовтня 2016Світ
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У північно-східній частині Сирії в місті Хасеке в результаті вибуху на курдському весіллі загинули не менше 20 осіб.
Ілюстрація / REUTERS
Про це повідомляє Reuters з посиланням на правозахисників і курдських військових, передає РБК.
Вибуховий пристрій привів в дію терорист-смертник.
За даними Reuters, Сирійська обсерваторія з прав людини заявила про 22 загиблих в результаті вибуху. Багато хто з поранених перебувають у критичному стані, зазначили правозахисники.
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Курдські загони народної самооборони (YPG) повідомили про не менш 20 вбитих і десятки поранених.
Телеканал «Аль-Маядін» раніше повідомляв про 55 постраждалих в результаті вибуху.
Хасеке переважно знаходиться в руках YPG. У серпні курди витіснили з міста сирійські урядові війська, передає Reuters.
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