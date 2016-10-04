Афганські військові відбили у талібів місто Кундуз на півночі країни

Раніше повідомлялося, що бойовики проникли в центр міста і встановили там свій прапор, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

У місії НАТО підтвердили, що афганські поліцейські контролюють місто. Тривають бої біля штаб-квартири місцевої поліції і резиденції губернатора провінції Кундуз.

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Associated Press з посиланням на міністерство внутрішніх справ Афганістану повідомляє, що в ході боїв як мінімум один афганський поліцейський убитий і четверо поранені.

У Пентагоні вважають, що напад талібів виявився менш серйозним, ніж очікувалося спочатку. Прес-секретар міноборони США Джефф Девіс зазначив, що бойовиків вдалося швидко відкинути назад.

Раніше представник талібів Забіхулла Муджахід написав на своїй сторінці в Twitter, що бойовики починають великий наступ на Кундуз з чотирьох напрямків.

Таліби вже намагалися захопити Кундуз у вересні 2015 року. Тоді афганським військовим і поліції вдалося витіснити їх тільки через чотири дні. Самі таліби називали тоді свою вилазку успіхом величезного масштабу.

У Кундузі сходяться кілька стратегічно важливих доріг, а сама провінція межує з Таджикистаном. Чисельність міського населення перевищує 100 тисяч осіб.