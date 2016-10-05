Туреччина стягує до своїх кордонів танки і додаткові війська

Про це повідомили в Генштабі збройних сил Туреччини, повідомляє Anadolu.

Зазначається, що зазначені кроки робляться для своєчасного реагування на зростаючу кількість інцидентів на кордоні.

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Крім того, тривають роботи над проектом "Система фізичного захисту", яку планується встановити уздовж турецького кордону з Сирією, Іраком та Іраном.

Система дозволить цілодобово контролювати ситуацію на кордоні без участі прикордонників.

Турецька армія почала операцію "Щит Євфрату" у середу, 24 серпня, направив танки, спецназ і авіацію на допомогу Вільної сирійської армії. Це повстанське угрупування, яке вважається помірною, протистоїть "Ісламській державі" і збройним формуванням сирійських курдів в Сирії. Турецька влада прагне не допустити посилення впливу курдів на півночі Сирії в прикордонних з Туреччиною районах.

Турецький уряд вважає збройні формування курдів терористичними організаціями, незважаючи на те, що деякі з них користуються підтримкою США, союзника Туреччини з НАТО.

Дамаск назвав вторгнення турецьких військ на сирійську територію порушенням суверенітету країни.