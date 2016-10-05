Назване ім'я головного претендента на пост генсека ООН

За підсумками першого голосування Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй рекомендуватиме на посаду наступного генерального секретаря ООН колишнього прем'єр-міністра Португалії Антоніу Гутерреша.

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Про це у Twitter повідомив голова Постійного представництва України при Організації Об’єднаних Націй Володимир Єльченко.

"Терміново: за підсумками сьогоднішнього голосування Рада безпеки ООН рекомендуватиме на посаду наступного Генсека ООН Антоніо Гуттеріша (Португалія)", - повідомив Єльченко.

"13 голосів на підтримку А.Гуттеріша без вето постійних членів. Завтра Рада безпеки має формально затвердити кандидата перед голосуванням в Генасамблеї", - додав він.

Посол уточнив, що Рада безпеки ООН провела перше голосування за кандидатів на посаду генсека ООН з кольоровими бюлетенями для постійних членів.

Антоніо Гуттерешу 68 років, впродовж сімох років він був прем'єр-міністром Португалії від Соціалістичної партії. А о 2005 році обійняв посаду Верховного Комісару ООН зі справ біженців.

Гуттереш виступає за жорсткий діалог з Москвою щодо Сирії та України.

Як повідомляв УНІАН, раніше на пост генсека ООН офіційно претендували 10 кандидатів. Шестеро - з країн Східної Європи: Срджян Керім з Республіки Македонія, Данило Тюрк зі Словенії, Ірина Бокова з Болгарії, Наталія Герман з Республіки Молдова, Вук Єремич із Сербії та Мирослав Лайчак зі Словаччини. У списку кандидатів також Гутерреш з Португалії, Хелен Кларк з Нової Зеландії, Сусана Малькорра з Аргентини і Крістіана Фігерес з Коста-Рики.

За інформацією видання Euractiv, після третього раунду голосування внаслідок великого витоку інформації про результати голосування в лідери вийшли представники Португалії, Словаччини та Болгарії.

Другий термін чинного генсека ООН Пан Гі Муна закінчується 31 грудня 2016 року.