Російські Ту-160 пролетіли до Іспанії повз кордони п'яти країн Європи

Про це пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

ВПС Норвегії, Британії, Франції та Іспанії піднімали в повітря свої перехоплювачі по мірі того, як російські літаки наближалися до повітряних кордонів кожної з цих країн.

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Описаний інцидент мав місце ще 22 вересня, проте подробиці стали відомі лише нещодавно, коли було оприлюднено заяву французького міністерства оборони.

У ній повідомляється, що військові Норвегії першими виявили пару російських бомбардувальників (за класифікацією НАТО - "Блекджек") біля північних кордонів країни. По тривозі в повітря були підняті два винищувачі F-16, які супроводжували російські літаки в напрямку півночі Шотландії.

Після цього Британія підняла в повітря винищувачі "Тайфун" з бази Королівських ВПС Лоссімут на перехоплення бомбардувальників, які в той момент знаходилися на захід від Шетландських островів. Як заявили тоді ВПС Британії, російські літаки не порушували повітряний простір країни.

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Потім російські бомбардувальники пройшли по дотичній вздовж західного узбережжя Ірландії, після чого були перехоплені двома французькими винищувачі "Рафаль" в 100 км від узбережжя Бретані. Як повідомило міністерство оборони Франції, ще два "Рафаля" піднімалися в повітря на підмогу своїм товаришам по мірі того, як Ту-160 просувалися на південь.

Нарешті Іспанія була змушена відправити два своїх літаки F-18 на перехоплення "Блекджеків" на північ від Більбао. Після цього російські літаки здійснили розворот і рушили в зворотному напрямку. Допускається, що на зворотному шляху їх перехоплення вже не здійснювався.

Пізніше Ісландія поскаржилася, що російські Ту-160 в той же день пройшли в небезпечній близькості від цивільних повітряних суден. За інформацією МЗС Ісландії, бомбардувальник пройшли на видаленні у 1800-2700 метрів нижче пасажирського літака, що виконував рейс з Рейк'явіка в Стокгольм. Російське міноборони назвало ці твердження ісландського МЗС "плодом їхньої фантазії".

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Для Британії цей інцидент став черговим в ланцюзі аналогічних випадків за участю російських військових літаків. У той же час, як пишуть іспанські ЗМІ, цей проліт досяг найпівденнішої точки, де коли-небудь проводилася подібна операція з перехоплення іноземних повітряних суден.

Польоти російських військових літаків поблизу кордонів європейських країн почастішали на тлі охолодження відносин Москви із західним світом. Нещодавно це охолодження досягло ще більш низької позначки, після того, як США розірвали військове співробітництво з Росією в Сирії.