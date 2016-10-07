Плакат із зображенням Путіна повісили на мосту в Нью-Йорку
04:07, 07 жовтня 2016Світ
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У Нью-Йорку невідомі вивісили на Манхеттенському мосту банер із зображенням президента Росії Володимира Путіна.
Зображення Путіна повісили на мосту / REUTERS
Про це повідомляє CBS New York.
Під зображенням російського президента на банері стояв підпис «Миротворець».
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Плакат розміром приблизно шість на десять метрів вивісили близько 14.30 за місцевим часом. Незабаром після цього він був знятий поліцією.
Правоохоронні органи вивчають записи з камер спостереження, щоб дізнатися, хто вивісив банер. Поки ніхто не затриманий.
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