Плакат із зображенням Путіна повісили на мосту в Нью-Йорку

Про це повідомляє CBS New York.

Під зображенням російського президента на банері стояв підпис «Миротворець».

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Плакат розміром приблизно шість на десять метрів вивісили близько 14.30 за місцевим часом. Незабаром після цього він був знятий поліцією.

Правоохоронні органи вивчають записи з камер спостереження, щоб дізнатися, хто вивісив банер. Поки ніхто не затриманий.