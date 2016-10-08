Посла Росії в Фінляндії викликали в МЗС через порушення повітряного простору

Про це повідомила прес-служба МЗС Фінляндії, передає ТАСС.

"Російський посол був викликаний в МЗС і проінформований про можливі порушення повітряного простору. Росію попросили надати пояснення", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожРосійський винищувач викрили в порушенні повітряного простору Естонії

Раніше фінське Міноборони стверджувало, що два російські винищувачі порушили повітряний простір Фінляндії вдень та увечері 6 жовтня. У Міноборони Росії можливість подібних інцидентів спростували.

У прес-службі відомства повідомили, що в ці дні літаки Повітряно-космічних сил (ВКЗ) Росії здійснювали планові навчально-тренувальні польоти.

Як повідомляв УНІАН, міністерство оборони Фінляндії звинуватило Росію в двох порушення винищувачами Су-27 повітряного простору країни протягом доби.

У відповідь на заяву Фінляндії російське міністерство оборони підтвердило факт проведення тренувальних польотів у вказаному районі. Проте російське відомство наполягає, що кордон Фінляндії винищувачі не перетинали.