У Туреччині в результаті вибуху автомобіля загинули 8 військових, ще 5 отримали поранення
12:26, 09 жовтня 2016Світ
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Вісім турецьких військовослужбовців загинули, п'ятеро дістали поранення у результаті вибуху машини, начиненої вибухівкою, біля посту поліції у повіті Шемдінлі провінції Хаккярі, що на південному сході країни.
Влада Туреччини звинуватили в організації теракту курдів / REUTERS
Як передає ТАСС, про це йдеться в повідомленні Генштабу Збройних сил Туреччини.
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За інформацією телекомпанії NTV, на місці вибуху утворилася воронка діаметром близько 15 метрів і глибиною до 6 метрів.
За інцидент відповідальні бойовики забороненої в Туреччині Робочої партії Курдистану (РПК), також повідомив телеканал.
У район ПП направлені додаткові підрозділи поліції та машини швидкої допомоги.
Проводиться операція з прочісування місцевості та ліквідації бойовиків.
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