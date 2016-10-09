У Туреччині в результаті вибуху автомобіля загинули 8 військових, ще 5 отримали поранення

12:26, 09 жовтня 2016
Світ
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Вісім турецьких військовослужбовців загинули, п'ятеро дістали поранення у результаті вибуху машини, начиненої вибухівкою, біля посту поліції у повіті Шемдінлі провінції Хаккярі, що на південному сході країни.

Власти Турции обвинили в организации теракта курдов / REUTERS

Як передає ТАСС, про це йдеться в повідомленні Генштабу Збройних сил Туреччини.

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За інформацією телекомпанії NTV, на місці вибуху утворилася воронка діаметром близько 15 метрів і глибиною до 6 метрів.

За інцидент відповідальні бойовики забороненої в Туреччині Робочої партії Курдистану (РПК), також повідомив телеканал.

У район ПП направлені додаткові підрозділи поліції та машини швидкої допомоги.

Проводиться операція з прочісування місцевості та ліквідації бойовиків.

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