У Туреччині в результаті вибуху автомобіля загинули 8 військових, ще 5 отримали поранення

Як передає ТАСС, про це йдеться в повідомленні Генштабу Збройних сил Туреччини.

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За інформацією телекомпанії NTV, на місці вибуху утворилася воронка діаметром близько 15 метрів і глибиною до 6 метрів.

За інцидент відповідальні бойовики забороненої в Туреччині Робочої партії Курдистану (РПК), також повідомив телеканал.

У район ПП направлені додаткові підрозділи поліції та машини швидкої допомоги.

Проводиться операція з прочісування місцевості та ліквідації бойовиків.