До парламенту Грузії проходить проросійський "Альянс патріотів" - дані з 82,5% дільниць

За даними Центральної виборчої комісії Грузії, після отримання результатів голосування з 82,55% виборчих дільниць АПГ все ж долає 5%-ий бар'єр.

Блок складається з 6 партій - "Альянс патріотів Грузії", "Традиціоналісти", "Каха Кукава - Вільна Грузія", "Свобода - Шлях Звіада Гамсахурдії", "Політичний рух силовиків-ветеранів і патріотів Грузії" і "Нові християнські демократи".

Об'єднання консервативних правих партій вважається проросійським, виступає з позицій євроскептицизму і збереження грузинських "духовних скріп", критикуючи як євроатлантичну інтеграцію Грузії, так і загалом європейські морально-ціннісні орієнтири.

При цьому правляча партія "Грузинська мрія - Демократична Грузія" набирає 49,26%, а "Єдиний національний рух" - 26,46%.

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У разі проходження АПГ має дістатися 5 мандатів, ЄНР - 25, ГМ - 47.

Інші політсили, які не долають 5%-ний бар'єр, на даний момент набирають: "Вільні демократи" - 4,58%, "Демократичний рух – Єдина Грузія" Ніно Бурджанадзе - 3,53%, "Держава для народу" - 3,48%.

Лейбористська партія Грузії отримала 3,12%, Республіканська партія - 1,55%, блок партій "Топадзе - Промисловці" та "Наша батьківщина" - 0,81%, "Національний форум" - 0,72%.

Нагадаємо, 8 жовтня громадяни Грузії обирали депутатів парламенту 9-го скликання. У виборах брали участь 25 партій і блоків. 77 депутатів обираються за партійними списками (за пропорційною системою), а 73 - в одномандатних виборчих округах (за мажоритарною системою). Для перемоги в мажоритарному окрузі необхідно отримати абсолютну більшість (50% + 1 голос), тому в округах, де переможці не визначаться за підсумками виборів 8 жовтня, в 25-денний термін будуть проведені другі тури. Таким чином, остаточний розклад сил у парламенті стане відомий лише після цього.