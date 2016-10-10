Трамп зустрівся з жінками, які звинуватили Білла Клінтона в сексуальних домаганнях
Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп за годину до початку дебатів зі своєю суперницею від демократів Хілларі Клінтон провів прес-конференцію з жінками, які звинуватили її чоловіка, екс-президента США Білла Клінтона в сексуальних домаганнях і зґвалтуванні.
Про це повідомляє РБК з посиланням на Reuters.
«Ці чотири сміливі жінки попросили бути тут, для нас було честю допомогти їм», — сказав Трамп.
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На зустрічі були присутні колишня працівниця адміністрації штату Арканзас Пола Джонс, Хуаніта Броудрик, Кетлін Уіллі і Кеті Шелтон. Всі вони в різний час звинуватили Клінтона в сексуальних домаганнях, однак довести це в суді їм не вдалося.
Клінтон назвала демарш її суперника "жестом відчаю".
Як повідомляв УНІАН раніше, газета The Washington Post опублікувала відеоролик, на якому кандидат в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп розповідав про своїх домаганнях до заміжньої жінки.