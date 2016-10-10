Трамп зустрівся з жінками, які звинуватили Білла Клінтона в сексуальних домаганнях

Про це повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

«Ці чотири сміливі жінки попросили бути тут, для нас було честю допомогти їм», — сказав Трамп.

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На зустрічі були присутні колишня працівниця адміністрації штату Арканзас Пола Джонс, Хуаніта Броудрик, Кетлін Уіллі і Кеті Шелтон. Всі вони в різний час звинуватили Клінтона в сексуальних домаганнях, однак довести це в суді їм не вдалося.

Клінтон назвала демарш її суперника "жестом відчаю".

Як повідомляв УНІАН раніше, газета The Washington Post опублікувала відеоролик, на якому кандидат в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп розповідав про своїх домаганнях до заміжньої жінки.