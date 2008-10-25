Імігранти з СРСР проголосують за Маккейна (опитування)

Російськомовна громада США на президентських виборах 4 листопада збирається голосувати за кандидата від Республіканської партії Джона Маккейна, засвідчило опитування, проведене Інститутом досліджень нових американців в кількох американських штатах.

За даними опитуваннями, повідомляє РІА “Новости”, 79% респондентів обов`язково братимуть участь у виборах, 56% збираються голосувати за Джона Маккейна і лише 10% - за Барака Обаму. 28% респондентів ще не визначилися з вибором.

Ті, хто швидше за все візьме участь у виборах, також переважно збираються віддати свої голоси Маккейну - їх 63%, тільки 11% підтримають Обаму, а решта 25% ще не дійшли остаточного рішення.

Найважливішою проблемою, надії на розв`язання якої респонденти пов`язують із своїм кандидатом, була названа боротьба з тероризмом. Серед інших питань, що хвилюють іммігрантів, опитані відзначили захист Ізраїлю, економіку, податки, соціальне страхування, війну в Іраку та освіту.

Найбільш важливими особистими якостями, які повинен мати кандидат у президенти, респонденти вважають лідерські здібності, упевненість і наполегливість, розум, розсудливість, знання проблем, турботу про людей, красномовство, досвід, чесність, порядність і релігійність.

В рамках дослідження були опитані російськомовні іммігранти в Нью-Йорку (335 осіб, або 70% респондентів), а також у Каліфорнії, Джорджії, Нью-Джерсі, Флориді та Массачусетсі (всього 143 особи, або 30% респондентів).