Помер співак Муслім Магомаєв

Після тяжкої тривалої хвороби на 67-му році життя помер відомий співак Муслім Магомаєв, повідомляє російський телеканал «Вести».

М.Магомаєв народився в Баку, Азербайджану, 17 серпня 1942 року. Навчався в музичній школі при Бакинській консерваторії по класу фортепіано і композиції, закінчив Азербайджанську консерваторію по класу співу Ш.Мамедової.

М.Магомаєв став відомий у 19 років після його виступу в Кремлівському палаці з`їздів на завершальному концерті фестивалю азербайджанського мистецтва в 1962 році. Перший великий успіх – на концерті азербайджанських виконавців у Москві 1963 року.

У 60-ті в житті М.Магомаєва відбувся грандіозний успіх на сцені французької "Олімпії" і "Золота пластинка" в Каннах, перша премія в Соппоті, успішні гастролі в США, стажування в міланській "Ла Скала". У 31 був удостоєний звання Народного артиста СРСР.

З 1975 по 1989 рр. М.Магомаєв був художнім керівником створеного ним Азербайджанського державного естрадно-симфонічного оркестру, з яким багато гастролював по СРСР. У концертному репертуарі М.Магомаєва було більше 600 творів (російські романси, класичні, естрадні та неаполітанські пісні); він знявся в кількох фільмах. М.Магомаєв - автор понад 20 пісень, музик до фільмів. До останнього часу М.Магомаєв жив у Москві, час від часу виїжджаючи на гастролі в міста колишнього союзу і за кордон.

Рішення залишити сцену він прийняв кілька років тому. Не став співати навіть на своєму 60-річчі. Цього літа з болями у ділянці серця співак був доставлений у лікарню.