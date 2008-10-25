Генсек ООН просить у Світового банку та МВФ кредитів для бідних стран

Генеральний секретар ООН ПАН Гі Мун закликав Світовий банк і Міжнародний валютний фонд вжити радикальні заходи, щоб в умовах глобальної фінансової кризи захистити жителів бідних країн, що розвиваються, передає Бі-Бі-Сі.

На нараді з главами агентств ООН, Світового банку і Міжнародного валютного фонду ПАН Гі Мун заявив, що фінансова криза може стати останньою краплею для багатьох бідних жителів планети.

За його словами, люди в цих країнах зазнають тих же труднощів, що й жителі Сполучених Штатів і Європи, але в багатьох із них немає ніяких резервів, які допомогли б їм вистояти в умовах банківської кризи.

Глава ООН заявив, що порушить питання про захист бідних верств населення в світі на саміті у Вашингтоні.

Він також закликав продовжувати боротьбу за викорінення голоду, бідності і хвороб, а також з кліматичними змінам.

Тим часом у Пекіні на саміті лідерів і глав урядів 43 країн з двох континентів його учасники повідомили, що досягли прогресу у виробленні єдиної позиції напередодні зустрічі представників 20 найбільших країн у Вашингтоні.

"Лідери домовилися про те, що МВФ повинен відігравати провідну роль у справі надання допомоги країнам, які серйозно постраждали від кризи, якщо вони звернуться з таким проханням", - йдеться в проекті резолюції саміту.

У документі також сказано, що його учасники згодні "провести ефективну і всеосяжну реформу міжнародної монетарної і фінансової систем".