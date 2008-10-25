Буш підписав протоколи про вступ Албанії і Хорватії в НАТО
14:07, 25 жовтня 2008Світ
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Рішення ухвалили на саміті в Бухаресті
Президент США Джордж БУШ поставив свій підпис під протоколами про вступ Албанії і Хорватії в НАТО.
Як повідомляє ІТАР-ТАСС, на церемонію, проведену в п`ятницю увечері в Білому домі, було запрошено майже 160 гостей, зокрема генерального секретаря НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР, посли Тірани і Загреба, керівники Пентагону, члени Конгресу США і представники дипломатичного корпусу.
Рішення про запрошення Албанії і Хорватії приєднатися до Альянсу було прийняте 3 квітня ц.р. в Бухаресті на саміті лідерів 26 країн-членів НАТО.
Як очікується, Албанія і Хорватія вступлять в НАТО на ювілейному саміті НАТО в 2009 році.
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