Буш підписав протоколи про вступ Албанії і Хорватії в НАТО

Президент США Джордж БУШ поставив свій підпис під протоколами про вступ Албанії і Хорватії в НАТО.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, на церемонію, проведену в п`ятницю увечері в Білому домі, було запрошено майже 160 гостей, зокрема генерального секретаря НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР, посли Тірани і Загреба, керівники Пентагону, члени Конгресу США і представники дипломатичного корпусу.

Рішення про запрошення Албанії і Хорватії приєднатися до Альянсу було прийняте 3 квітня ц.р. в Бухаресті на саміті лідерів 26 країн-членів НАТО.

Як очікується, Албанія і Хорватія вступлять в НАТО на ювілейному саміті НАТО в 2009 році.