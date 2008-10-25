Повінь у Ємені: загинули 47 людей

У Ємені внаслідок повені, викликаній тропічним штормом на південному сході країни, загинуло щонайменше 47 чоловік.

Як передає Лента.ру, 41 людина загинуло під час повені, шість чоловік - від ударів блискавок.

Також внаслідок стихії зруйновано близько 500 будинків, понад 3500 сімей лишилися без даху над головою. За попередніми даними, зникли безвісти 48 чоловік. Рятувальні роботи ведуться за допомогою вертольотів.

У той же час місцевий уряд оголосив дві провінції країни Хадрамаут і Аль-Махру зонами лиха.

Причиною стихійного лиха став буревій, який виник в Індійському океані цього тижня. Спочатку він прямував до півострова Сомалі в Аденську затоку, але потім розвернувся і попрямував до південного побережжя Ємену.