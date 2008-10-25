Саакашвілі скликав надзвичайне засідання Радбезу Грузії

Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ скликав надзвичайне засідання Ради національної безпеки у зв`язку з інцидентом у Цаленджихському районі на кордоні з Абхазією, повідомляє Газета.ру.

«Грузія має намір зробити дипломатичні кроки у зв`язку з подібними діями сепаратистів і російських агресорів», - заявив перед початком засідання секретар Радбезу Каха ЛОМАЯ.

Раніше МВС Грузії повідомило, що сьогодні під час обстеження села Мужава Цаленджихського району, яке було обстріляне з суміжної абхазької сторони в ніч на суботу, на міні підірвалося троє осіб.

Тим часом начальник міліції Гальського району Абхазії Лоуренс КОГОНІЯ спростував повідомлення про те, що село Мужава Цаленджихського району Грузії у суботу піддавалося обстрілу з абхазької сторони.

Грузинські ЗМІ повідомили, що у суботу було обстріляне село Мужава. При цьому, як твердили ЗМІ, вогонь вівся з боку абхазької території, з позицій села Саберіо Гальського району. Повідомлялося про поранення декількох чоловік, зокрема голови адміністрації Цаленджихського району. У ніч на суботу, за твердженнями грузинських джерел, село Мужава також було обстріляне з гранатометів.