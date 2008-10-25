Обама випереджає Маккейна (опитування)

Опитування громадської думки в США показує, що кандидат в президенти від Демократичної партії Барак Обама випереджає свого суперника від республіканців Джона Маккейна на 9%, повідомляє у суботу агентство Reuters.

Опитування проводили агентства Reuters, C-SPAN і Zogby протягом останніх трьох днів.

За його даними, Обамі свої голоси готові віддати 51% виборців, а Маккейнові - 42%. Похибка опитування - 2,9

Згідно з опитуваннями американських ЗМІ минулої п`ятниці, Обама лідирував на 10%, зазначає агентство.