Обама випереджає Маккейна (опитування)
22:45, 25 жовтня 2008Світ
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За тиждень розрив трохи скоротився
Опитування громадської думки в США показує, що кандидат в президенти від Демократичної партії Барак Обама випереджає свого суперника від республіканців Джона Маккейна на 9%, повідомляє у суботу агентство Reuters.
Опитування проводили агентства Reuters, C-SPAN і Zogby протягом останніх трьох днів.
За його даними, Обамі свої голоси готові віддати 51% виборців, а Маккейнові - 42%. Похибка опитування - 2,9
Згідно з опитуваннями американських ЗМІ минулої п`ятниці, Обама лідирував на 10%, зазначає агентство.
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