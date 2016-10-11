У Кремлі підтвердили скасування візиту Путіна до Парижа

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на поінформоване джерело в Кремлі.

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"Візит президента в Париж 19 жовтня не відбудеться", - сказало джерело, коментуючи повідомлення в ЗМІ про можливість подібної поїздки російського лідера.

Нагадаємо, про скасування візиту Путіна повідомляв Reuters.

Раніше Пєсков повідомив, що Путін як і раніше планує візит у Францію в цьому місяці, хоча його французький колега Франсуа Олланд не впевнений, що зможе з ним зустрітися.

Зустріч Путіна і Олланда анонсував міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, додавши, що візит російського президента в Париж буде мати особливе значення, оскільки з Олландом будуть обговорюватися не тільки російсько-французькі відносини, але і врегулювання конфліктів в Сирії та Україні.