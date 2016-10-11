США розглядають заходи у відповідь на атаки російських хакерів

Про це заявив представник Білого дому Джош Ернест, повідомляє Reuters.

«Є кілька варіантів відповіді, які розглядає президент, і він обере, який з варіантів найбільш пропорційний», - сказав він.

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«Безумовно, можливо, що президент вибере такі можливості, про які ми ніколи не повідомляємо», - уточнив Ернест.

Як повідомляв УНІАН раніше, розвідувальне співтовариство США звинуватило російський уряд у зв'язку з недавніми зломами пошти американських політичних організацій і політичних діячів через майбутні вибори у США.

Зокрема, йдеться про безпосередню причетність уряду Росії до злому електронної переписки американських громадян і організацій, включаючи політичні організації.