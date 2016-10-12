Вибух біля шиїтської мечеті в столиці Афганістану забрав життя 14 людей

За повідомленнями очевидців, слідом за вибухом пролунали автоматні черги. У вівторок мусульмани-шиїти відзначають день Ашура, який вважається днем поминання мучеників, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Спочатку повідомлялося, що нападники взяли заручників. За інформацією місцевих ЗМІ, двоє одягнених у військову форму нападників були застрелені співробітниками сил безпеки, в той час як ще один залишається всередині мечеті.

Читайте такожУ столиці Афганістану прогримів третій за добу вибух

Представник міністерства закордонних справ країни заявив, що зараз ситуація в районі усипальниці під контролем. Район навколо мечеті оточений поліцією. Повідомляється, що група поліцейських попрямувала всередину мечеті.

Священний для шиїтів день Ашури знаменує закінчення жалоби за внуком пророка Мухаммеда, Імаму Хусейном, який був убитий в Кербелі. Ця подія загострила протиріччя серед мусульман і у кінцевому підсумку призвела до поділу на сунітів і шиїтів.

Напади під час Ашури відбуваються в ісламських країнах регулярно: сунітські екстремісти вважають шиїтів відступниками, а одне з їхніх головних свят - таким, що не відповідає догмам ісламу.