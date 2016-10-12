В Іспанії заарештували 11 українців за співучасть у постачанні зброї і наркотиків терористам

Про це повідомив у вівторок, 11 жовтня, на прес-конференції в Мадриді підполковник Цивільної гвардії (жандармерії) Хав'єр Рохеро, передає Deutsche Welle.

За його словами, "українці причетні до діяльності мережі", яка займається постачанням зброї і наркотиків терористам в Іраку та Лівії.

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На запитання кореспондента DW, чи є українці джихадистами, підполковник відповів, що за наявними у слідства даними, "вони такими не є і були найняті мережею лише для транспортування марокканського гашишу - близько 20 тонн - лівійським терористам". Надалі наркотик мав реалізовуватися в європейських країнах, а гроші - піти серед іншого на потреби джихаду.

Судно Marti N. було захоплене спецназом Цивільної гвардії днями в Західному Середземномор'ї. Точну дату офіцер назвати відмовився. За участь в наркоторгівлі морякам загрожує до 10 років тюремного ув'язнення. Однак, за словами Рохеро, термін можуть збільшити, "якщо суд врахує таку обтяжуючу обставину, як співпраця з терористами". Хоча не виключено, що "заарештовані могли і не знати, кому призначався вантаж", додав Рохеро.

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Арешт українців був проведений в рамках великомасштабної поліцейської операції, в якій беруть участь, окрім Іспанії, також Франція, Італія і Греція. Завдання - зруйнувати канали постачання і фінансування терористів.

В ході операції, що проводиться з початку 2015 року, в водах Середземномор'я було перехоплено п'ять кораблів з гашишем і два - зі зброєю. Конфісковано 100 тонн зілля, понад 11 тисяч одиниць стрілецької зброї і 10 тонн вибухівки. Заарештовано 109 осіб. Вважається, що злочинною мережею керують громадяни Сирії. Діють вони на території Туреччини, де, зокрема, і фрахтують судна, зазначив Хав'єр Рохеро.