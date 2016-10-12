Навальний знайшов у генерала прикордонної служби Росії дачу на держкордоні з Фінляндією

Про це повідомив російський опозиціонер Олексій Навальний.

Ділянка знаходиться в Виборзькому районі Ленінградської області, на березі озера Кухарську. За словами Навального, ця територія знаходиться в зоні інженерно-технічних споруд, в якій заборонено перебувати і землі якої вилучені з обороту.

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Те, що ділянка належить Миколі Козику, випливає з опублікованої Навальним виписки з Держреєстра. Людина з таким ім'ям згадувався в ЗМІ як заступник керівника Прикордонної служби ФСБ Росії і голова департаменту прикордонної охорони.

Згідно публічній кадастровій карті, ця та кілька сусідніх ділянок знаходяться у приватній власності та призначені для ведення дачного господарства.

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