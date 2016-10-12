Путін визнав вплив "горезвісних санкцій" на Росію, назвав їхню головну загрозу

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на форумі «Росія кличе».

«Потрібно продовжити роботу щодо зняття бар'єрів на шляху приватної ініціативи, причому йдеться не тільки про адміністративні бар'єри, пов'язані з виходом на ринок, особливої уваги потребують і технологічні питання, доступ до найкращих технологій і кваліфікованої робочої сили», - сказав Путін.

«Ми часто повторюємо як мантру, що ці так звані горезвісні санкції на нас не дуже то й впливають. Впливають, і насамперед загрозу я бачу в обмеженні передачі технологій», - наголосив він.

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Путін вважає, що це завдає шкоди не тільки російській економіці, а світовій економіці в цілому, бо російська - важлива частина світової.

«Так що ті, хто це робить, шкодять самі собі, в остаточному підсумку. Я думаю, що ми і з цим, звичайно, впораємося», - сказав він.