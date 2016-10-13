Країни ЄС обговорять нові санкції проти Росії через ситуацію в Сирії - ЗМІ

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на європейських дипломатів.

За даними видання, європейські столиці вже почали вивчати, якими могли б бути нові антиросійські санкції.

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Співрозмовники видання зазначають, що зустріч на рівні міністрів закордонних справ країн ЄС відбудеться в понеділок, 17 жовтня.

Поки конкретних рішень щодо санкцій на ній не очікується, підкреслюють вони. Але якщо бомбардування Алеппо продовжаться і ситуація продовжить погіршуватися, питанню санкцій на зустрічі буде приділено «серйозну увагу».

За словами європейських дипломатів, скоріш за все, метою нових санкцій можуть стати російські чиновники, які поповнять діючий список ЄС. Деякі з європейських столиць пропонують зробити цей крок вже за підсумками зустрічі наступного тижня.

Співрозмовники видання також розповіли, що на даний момент у проекті спільної заяви за підсумками зустрічі планується засудити «режим Башара Асада і його союзників» за атаки на цивільних осіб. Прямих звинувачень на адресу Росії в проекті документа на даному етапі немає, але до моменту його прийняття формулювання в ньому можуть бути посилені.

Як повідомляв УНІАН, раніше глава МЗС Великобританії Борис Джонсон заявив, що Росія ризикує стати країною-ізгоєм, якщо продовжить бомбити цивільні об'єкти у Сирії, а міжнародні інституції повинні робити більше, щоб покарати Москву за допомогою санкцій.