Помер король Таїланду

Про це передає Reuters з посиланням на повідомлення палацу.

Раніше, 10 жовтня, стало відомо про погіршення стану його здоров'я.

У 2015 році королівський двір Таїланду оголосив про хворобу короля, у нього водянка головного мозку.

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Пуміпон Адульядет перебував на троні з 9 червня 1946 року. Був коронований 5 травня 1950 року.

Він правив найдовше з чинних глав держав і з усіх монархів в історії Таїланду.