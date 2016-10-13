Помер король Таїланду
15:08, 13 жовтня 2016Світ
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Король Таїланду Пуміпон Адульядет помер у віці 88 років.
Помер король Таїланду / REUTERS
Про це передає Reuters з посиланням на повідомлення палацу.
Раніше, 10 жовтня, стало відомо про погіршення стану його здоров'я.
У 2015 році королівський двір Таїланду оголосив про хворобу короля, у нього водянка головного мозку.
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Пуміпон Адульядет перебував на троні з 9 червня 1946 року. Був коронований 5 травня 1950 року.
Він правив найдовше з чинних глав держав і з усіх монархів в історії Таїланду.
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