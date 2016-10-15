Ізраїль заморожує співпрацю з ЮНЕСКО через резолюцію по Єрусалиму

Про це оголосив міністр освіти Ізраїлю Нафталі Беннета, який також очолює національну комісію по зв'язках з ЮНЕСКО, передає Медуза.

У документі, підготовленому делегаціями кількох арабських країн, Ізраїль, зокрема, засуджується «за акти агресії і створення перешкод у доступі мусульман в священне для них місце - мечеть Аль-Акса/Аль-Харам аш-Шаріф». У тексті також йдеться про особливу зв'язку Єрусалиму з ісламом.

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При цьому в проекті резолюції не згадується іудейська назва цієї частини Єрусалиму - Храмова гора, її значущості для іудаїзму і правах іудеїв на ці святині.

На голосування проект резолюції по Єрусалиму, в який ще можуть бути внесені зміни, буде винесено, як очікується, на початку наступного тижня.

«Я щиро сподіваюся, що ЮНЕСКО зупинить цей провал і припинить заперечувати історію», - заявив міністр освіти Ізраїлю Нафталі Беннета.

У 2011 році ЮНЕСКО надала статус повноправного члена організації Палестинської автономії. У знак протесту проти цього рішення Ізраїль, США і ряд інших країн тимчасово заморозили внески в цю організацію.